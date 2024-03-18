Odine Solutions halka arz sonuçları yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 1.32 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip Odine Solutions Teknoloji'nin halka açıklık oranı yüzde 40 olduğunu açıklandı. Peki, "Odine Solutions halka arz sonuçları açıklandı mı? Odine Solutions kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" İşte Odine Solutions halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı...