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Odeabank çalışma saatleri 2023: Odeabank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası kaçta?

Ülkemizdeki sayılı bankalardan biri de 2012 yılında kurulan Odeabank.Odeabank müşterileri şubelerde işlem yapmak için Odeanak kaça kadar açık, Odeabank öğle arası saati gibi soruları sıklıkla merak etmekteler. Odeabank Çalışma Saatleri 2023 yılında nasıl diye merak edenler için detaylar yazımızın devamında...

Giriş: 07.03.2023 - 01:30 | Güncelleme: ABONE OL
Odeabank Çalışma Saatleri 2023: Odeabank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
HABERTURK.COM

15 Mart 2012 tarihinde kurulan Odeabank 2 Ekim 2012 yılında onay alarak resmii olarak hizmet vermeye hazır duruma gelmiştir. Müşterilerine hem internet bankacılığı aracılığıyla hem de şubelerinde hizmet veren Odeabank mesai saatleri ise şu şekilde;

Pazartesi: 09:00 - 17:00

Salı: 09:00 - 17:00

Çarşamba: 09:00 - 17:00

Perşembe: 09:00 - 17:00

Cuma: 09:00 - 17:00

Cumartesi ve Pazar: Kapalı

Odeabank mesai saatleri hafta içi sabah saat 09:00'da başlayarak 17:00'da sona ermektedir. "Görünenden Fazlasını Yapanlara, Görünenden Fazlası Bir Banka" sloganıyla finans sektöründe hizmet veren Odeabank kaça kadar açık sorusu kurumun müşterileri tarafından sorgulanmakta. Öncelikle Odeabank kaçta açılıyor diye merak edenler için bankanın 09:00'da mesaiye başladığını belirtelim. Peki sabah 09:00 saatinde hizmet vermeye başlayan Odeabank kaçta kapanıyor? Türkiye genelindeki şubelerinde hafta içi sabah 09:00'da mesiaye başlayan Odeabank 17:00' a kadar müşterilerine hizmet vermektedir. 09:00 ve 17:00 saatleri arasında hizmet veren Odeabank öğle arası saati ve Odeabank öğle arası hizmet veriyor mu gibi konular da merak konusu... Şubelerde hizmet almak isteyenler için Odeabank öğle arası saati konusunun detayları yazımızda...

Odeabank Öğle Arası Hizmet Veriyor mu? Odeabank Öğle Arası Saati

09:00 ve 17:00 saatleri arasında müşterilerine şubelerinde hizmet veren Odeabank öğle arası saati başlangıcı 12:30 olarak belirlenmiştir. Odeabank 12:30 ve 13:30 saat aralığında öğle arasına girmektedir. Ülkemizde faaliyet göstermeye devam eden bankalardan biri olan Odeabank öğle arası hizmet veriyor mu sorusunu banka müşterileri dile getirmektedir. Saat 12:30 ve 13:30 arasındaki öğle arasında Odeabank hizmet vermemektedir. Şubeden işlem yapmak ve hizmet almak isteyenlerin öğleden önce ya da 13:30'dan sonra şubelere gitmeleri gerekmektedir.

Odeabank Cumartesi Açık mı?

Bank Audi'nin Türkiye'deki yüzü diye olarak ve Lübnan merkezli Odeabank Cumartesi açık mı sorusunun cevabı merak edilmektedir. Odeabank Cumartesi günleri şubelerinde hizmet vermemektedir. Odeabank müşterileri için banka şubelerinin hafta sonu kapalı olduğunu hatırlatalım. EFT, havale, kredi gibi işlemleri şubede halletmek isteyen müşterilerin hafta içi mesai saatleri içinde hizmet almaları gerekmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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