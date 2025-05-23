Octet Türkiye, yeni ödeme platformunu devreye aldı

Octet Türkiye, uzun süredir kullandığı Payment Orchestration sistemini geliştirerek, tüm POS müşterilerine sunduğu ödeme hizmetini kendi geliştirdiği Octet Payment Orchestration platformuna entegre etti. Bu hamleyle Octet Türkiye, daha güçlü ve esnek bir ödeme sistemine geçiş yaparak operasyonel süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, işletmelerin Payment Orchestration sayesinde sistemden geçen başarılı işlem oranında yüzde 25 artış sağladığı belirtildi. Sistemin çoklu ödeme sağlayıcılarını tek bir platformda birleştirdiği kaydedildi.

REKLAM advertisement1

Octet Türkiye CPO’su Zeynep Bulut, sistemle ilgili, “Octet Payment Orchestration, yıllardır titizlikle geliştirdiğimiz POS ödeme geçidi altyapısının en ileri noktası. Bu platformu daha hızlı, esnek ve güvenli hale getirerek ödeme süreçlerini yeniden tanımladık" dedi.