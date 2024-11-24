Nvidia CEO'su Jensen Huang: Trump yönetimi altında küresel teknoloji işbirliği devam edecek

Nvidia CEO'su Jensen Huang, Hong Kong'da yaptığı açıklamada, ABD'deki yeni yönetimin ileri düzey bilişim ürünlerine yönelik daha sıkı ihracat kontrolleri getirmesi durumunda bile küresel teknoloji işbirliğinin devam edeceğini belirtti. Huang, "Açık bilim ve küresel işbirliği, matematik ve bilim alanlarında uzun süredir var olan bir temel. Bu, sosyal ve bilimsel ilerlemenin temelidir" ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1 ABD'NİN TEKNOLOJİ İHRACAT KISITLAMALARI ABD Başkanı Donald Trump, ilk döneminde ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD teknolojisinin Çin'e satışına yönelik kısıtlamalar getirmişti. Bu politika, Başkan Joe Biden döneminde de devam etti. Bu kısıtlamalar, yapay zeka uygulamaları için çip üreten dünyanın önde gelen şirketi Nvidia'yı, Çin'deki ürün yelpazesini değiştirmeye zorladı. REKLAM KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ VE İNOVASYON Huang, Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden fahri mühendislik doktorası aldıktan sonra finans merkezinde konuşarak, "İş birliği devam edecek. Yeni yönetimde ne olacağını bilmiyorum, ancak ne olursa olsun, yasalar ve politikalarla uyumu dengelerken, teknolojimizi geliştirmeye ve dünya çapında müşterilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

YAPAY ZEKA VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Huang, grafik işleme birimlerinin (GPU'lar) büyük enerji gereksinimleri hakkında sorulan bir soruya yanıt olarak, "Dünya, yapay zeka fabrikalarını çalıştırmak için daha fazla enerji kullanırsa, bu olduğunda daha iyi bir dünyaya sahip oluruz" ifadelerini kullandı. Huang, yapay zekanın amacının eğitim değil, çıkarım olduğunu belirtti. Örneğin, yapay zekanın karbon dioksiti rezervuarlarda depolamanın yeni yollarını, yeni rüzgar türbini tasarımlarını ve elektrik depolama için yeni malzemeleri keşfedebileceğini söyledi.

Huang, yapay zeka süper bilgisayarlarının enerji şebekesinin biraz dışında, sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla ve nüfuslardan uzakta yerleştirilmesi gerektiğini belirtti. "Umarım ve hayalim, sonunda hepimizin gördüğü şey, zekayı kullanmak için enerji kullanmanın hayal edebileceğimiz en iyi enerji kullanımı olduğudur" şeklinde konuştu. MEZUNLARA MESAJ Huang, fahri derece aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Yapay zeka çağı başladı," dedi. "Bu, her endüstriyi ve her bilim alanını etkileyecek yeni bir bilişim çağıdır," diye ekledi. Huang, mezunlara hitaben, "Keşke kariyerime bu dönemde başlasaydım. Tüm dünya resetlendi. Herkesle birlikte başlangıç çizgisindesiniz. Bir endüstri yeniden icat ediliyor. Şimdi, bilimi birçok farklı alanda ilerletmek için gerekli araçlara sahipsiniz. Zamanımızın en büyük zorlukları, geçmişte üstesinden gelinmesi imkansız görünen zorluklar, birdenbire üstesinden gelinebilir gibi görünüyor" diye ekledi.