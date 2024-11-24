Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.549,89 %1,94
        DOLAR 34,5655 %0,23
        EURO 36,0240 %-0,51
        GRAM ALTIN 3.005,46 %1,47
        FAİZ 40,55 %-1,93
        GÜMÜŞ GRAM 34,69 %1,58
        BITCOIN 97.392,00 %-0,70
        GBP/TRY 43,3490 %-0,46
        EUR/USD 1,0418 %-0,53
        BRENT 75,17 %1,27
        ÇEYREK ALTIN 4.913,93 %1,47
        Haberler Ekonomi Teknoloji Nvidia CEO'su Jensen Huang: Trump yönetimi altında küresel teknoloji işbirliği devam edecek - Teknoloji Haberleri

        Nvidia CEO'su Jensen Huang: Trump yönetimi altında küresel teknoloji işbirliği devam edecek

        Nvidia CEO'su Jensen Huang, ABD'deki yeni yönetimin ileri düzey bilişim ürünlerine yönelik daha sıkı ihracat kontrolleri getirmesi durumunda bile küresel teknoloji işbirliğinin devam edeceğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 24.11.2024 - 13:01 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trump yönetiminde iş birliği devam edecek"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nvidia CEO'su Jensen Huang, Hong Kong'da yaptığı açıklamada, ABD'deki yeni yönetimin ileri düzey bilişim ürünlerine yönelik daha sıkı ihracat kontrolleri getirmesi durumunda bile küresel teknoloji işbirliğinin devam edeceğini belirtti. Huang, "Açık bilim ve küresel işbirliği, matematik ve bilim alanlarında uzun süredir var olan bir temel. Bu, sosyal ve bilimsel ilerlemenin temelidir" ifadelerini kullandı.

        ABD'NİN TEKNOLOJİ İHRACAT KISITLAMALARI

        ABD Başkanı Donald Trump, ilk döneminde ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD teknolojisinin Çin'e satışına yönelik kısıtlamalar getirmişti. Bu politika, Başkan Joe Biden döneminde de devam etti. Bu kısıtlamalar, yapay zeka uygulamaları için çip üreten dünyanın önde gelen şirketi Nvidia'yı, Çin'deki ürün yelpazesini değiştirmeye zorladı.

        REKLAM

        KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ VE İNOVASYON

        Huang, Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden fahri mühendislik doktorası aldıktan sonra finans merkezinde konuşarak, "İş birliği devam edecek. Yeni yönetimde ne olacağını bilmiyorum, ancak ne olursa olsun, yasalar ve politikalarla uyumu dengelerken, teknolojimizi geliştirmeye ve dünya çapında müşterilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

        YAPAY ZEKA VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

        Huang, grafik işleme birimlerinin (GPU'lar) büyük enerji gereksinimleri hakkında sorulan bir soruya yanıt olarak, "Dünya, yapay zeka fabrikalarını çalıştırmak için daha fazla enerji kullanırsa, bu olduğunda daha iyi bir dünyaya sahip oluruz" ifadelerini kullandı. Huang, yapay zekanın amacının eğitim değil, çıkarım olduğunu belirtti. Örneğin, yapay zekanın karbon dioksiti rezervuarlarda depolamanın yeni yollarını, yeni rüzgar türbini tasarımlarını ve elektrik depolama için yeni malzemeleri keşfedebileceğini söyledi.

        Huang, yapay zeka süper bilgisayarlarının enerji şebekesinin biraz dışında, sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla ve nüfuslardan uzakta yerleştirilmesi gerektiğini belirtti. "Umarım ve hayalim, sonunda hepimizin gördüğü şey, zekayı kullanmak için enerji kullanmanın hayal edebileceğimiz en iyi enerji kullanımı olduğudur" şeklinde konuştu.

        MEZUNLARA MESAJ

        Huang, fahri derece aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Yapay zeka çağı başladı," dedi. "Bu, her endüstriyi ve her bilim alanını etkileyecek yeni bir bilişim çağıdır," diye ekledi. Huang, mezunlara hitaben, "Keşke kariyerime bu dönemde başlasaydım. Tüm dünya resetlendi. Herkesle birlikte başlangıç çizgisindesiniz. Bir endüstri yeniden icat ediliyor. Şimdi, bilimi birçok farklı alanda ilerletmek için gerekli araçlara sahipsiniz. Zamanımızın en büyük zorlukları, geçmişte üstesinden gelinmesi imkansız görünen zorluklar, birdenbire üstesinden gelinebilir gibi görünüyor" diye ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        "Maçın kahramanı"
        "Maçın kahramanı"
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Habertürk Anasayfa