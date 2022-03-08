Nükleer Düzenleme Kurumuna kanununda değişiklik

Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Nükleer Enerji Kanunu'nda belirtilen görevleri yerine getirecek ve yetkileri kullanacak NDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olacak.
Kurum, çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunması, nükleer enerji ve radyasyona ilişkin faaliyetlerde güvenlik, emniyet ve nükleer güvencenin sağlanmasından sorumlu olacak.
Ayrıca, nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesislerinin kurulması, işletilmesi, işletmeden çıkarılması veya kapatılması ile nükleer maddelerin ve radyasyon kaynaklarının çıkarılması, üretilmesi, taşınması, depolanması, ihracatı, ithalatı, ticareti, bulundurulması, devri, işlenmesi, yeniden işlenmesi ve kullanılması da kurumun faaliyet alanı içinde yer alacak.
Nükleer tesis, radyoaktif atık tesisleri ve radyoaktif maddelerin emniyetine ilişkin gerekli iş birliği ve destek, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda sağlanacak.
Tıbbi amaçlarla kullanılan radyasyon kaynaklarının ve donanımlarının taşıması gereken asgari gereklilikler, kalite, piyasa gözetimi ve denetimi ile hasta ve refakatçilerinin radyasyondan korunmasına ilişkin hususlar kurumun uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenecek.
Çevresel etki değerlendirme raporunun radyolojik etkilere ilişkin bölümlerinin formatı, NDK'nin uygun görüşü alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek.
Radyasyon acil durumlarının saha içi yönetimine ilişkin hususlar NDK tarafından, saha dışı yönetimine ilişkin hususlar ise kurumun uygun görüşü alınarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından düzenlenecek.
Radyoaktif maddelerin taşınmasında güvenlik ve emniyete ilişkin hususlar NDK tarafından, diğer hususlar ise kurumun uygun görüşü alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tanzim edilecek.
Yurda giriş noktalarındaki radyasyon kontrollerine ilişkin hususlar, NDK'nin uygun görüşü alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Kurum ise radyasyon kontrollerinde tespit edilen radyoaktif maddelere ilişkin teknik değerlendirme desteği sağlayacak.
Radyasyon acil durumlarına ilişkin uluslararası anlaşma ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve ilgili kurum ve kuruluşlar NDK ile iş birliği içinde hareket edecek.
Binalarda radon birikimi, yapı malzemeleri ile içme ve kullanma suyundaki radyoaktivite, kaplıca, mağara, maden gibi yer altı ve yer üstü iş yerlerinde yürütülen faaliyetler nedeniyle maruz kalınabilecek radyasyon, uçuş personelinin maruz kaldığı radyasyon gibi doğal radyasyona maruz kalma durumları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından NDK'nin uygun görüşü alınarak düzenlenecek. Kurum bu durumlara ilişkin radyasyondan korunma açısından özel şartlar belirleyebilecek ve bu şartlara uygunluğu denetleyecek.
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