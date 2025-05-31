Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.019,57 %-1,65
        DOLAR 39,1980 %0,23
        EURO 44,5456 %-0,07
        GRAM ALTIN 4.148,96 %-0,55
        FAİZ 44,06 %0,71
        GÜMÜŞ GRAM 41,63 %-0,68
        BITCOIN 103.418,00 %-1,13
        GBP/TRY 52,8023 %-0,08
        EUR/USD 1,1347 %-0,20
        BRENT 62,78 %-0,90
        ÇEYREK ALTIN 6.783,55 %-0,55
        Haberler Ekonomi Otomobil Nissan Micra elektrikli olarak tanıtıldı - Otomobil Haberleri

        Micra yeni neslinde sadece elektrikli olacak

        Nissan, B segment modeli Micra'nın 6'ncı neslini tanıttı. Yeni dönemde sadece elektrikli bir otomobil olarak yollara çıkacak Micra, 2026 yılında Türkiye'de satışa sunulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 13:15 Güncelleme: 31.05.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni neslinde sadece elektrikli olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Japon otomobil üreticisi Nissan, B segment modeli Micra'yı yeniledi. 6'ncı nesli ile tanıtılan model, artık tamamen elektrikli güç seçeneği ile yollara çıkacak.

        Yeni Micra 2025 yılı sonunda Avrupa’da ve 2026 yılında da Türkiye’de satışa sunulacak.

        Nissan'ın Londra'daki Avrupa Tasarım Merkezi'nde (NDE) tasarlanan otomobil, SUV benzeri bir tasarımı ile öncülerinden ayrılıyor.

        Dijital gösterimde konuşan Nissan Tasarım Avupa Başkan Yardımcısı Giovanny Arroba, "Tamamen yeni Micra'nın altıncı neslini tasarlarken, onu tarihsel olarak bu kadar popüler yapan tüm değerleri harmanladık ve bir EV olarak Micra için yeni bir sayfa açtık. Dış görünüşü ilk bakışta cüretkâr ve eğlenceli bir görünüme sahip ve yolda sağlam bir duruş sergiliyor. Ayrıca, sahiplerinin seveceği keyifli detayları da tasarıma entegre ettik. Micra'yı EV çağına taşıdığımız için gurur duyuyoruz" dedi.

        Araç, ön koltuklar arasındaki saklama alanına dahil edilen Japonya'nın en ünlü simgesi Fuji Dağı'nın kalıplanmış bir taslağı da dahil olmak üzere ince gizli tasarım özellikleriyle Japon mirasına da işaret ediyor.

        4 metrenin altında uzunluğa ve 1.8 metreden daha az genişliğe sahip yeni Micra'nın dingil mesafesi 2.54 metre olarak açıklanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Micra yalnızca beş kapılı bir konfigürasyonda sunulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        Habertürk Anasayfa