Japon otomobil üreticisi Nissan, B segment modeli Micra'yı yeniledi. 6'ncı nesli ile tanıtılan model, artık tamamen elektrikli güç seçeneği ile yollara çıkacak.

Yeni Micra 2025 yılı sonunda Avrupa’da ve 2026 yılında da Türkiye’de satışa sunulacak.

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Nissan'ın Londra'daki Avrupa Tasarım Merkezi'nde (NDE) tasarlanan otomobil, SUV benzeri bir tasarımı ile öncülerinden ayrılıyor.

Dijital gösterimde konuşan Nissan Tasarım Avupa Başkan Yardımcısı Giovanny Arroba, "Tamamen yeni Micra'nın altıncı neslini tasarlarken, onu tarihsel olarak bu kadar popüler yapan tüm değerleri harmanladık ve bir EV olarak Micra için yeni bir sayfa açtık. Dış görünüşü ilk bakışta cüretkâr ve eğlenceli bir görünüme sahip ve yolda sağlam bir duruş sergiliyor. Ayrıca, sahiplerinin seveceği keyifli detayları da tasarıma entegre ettik. Micra'yı EV çağına taşıdığımız için gurur duyuyoruz" dedi.

Araç, ön koltuklar arasındaki saklama alanına dahil edilen Japonya'nın en ünlü simgesi Fuji Dağı'nın kalıplanmış bir taslağı da dahil olmak üzere ince gizli tasarım özellikleriyle Japon mirasına da işaret ediyor.

4 metrenin altında uzunluğa ve 1.8 metreden daha az genişliğe sahip yeni Micra'nın dingil mesafesi 2.54 metre olarak açıklanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Micra yalnızca beş kapılı bir konfigürasyonda sunulacak.