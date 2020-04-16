Kulüpler Birliği'nin Mart'ta oynanan maçların parasının Digiturk tarafından ödenmediğine dair yaptığı açıklamaya yanıt geldi. Digiturk konuya ilişkin dün, “Digiturk, sadece ödemelerini geçici bir süre için dondurmuştur. İddia edildiği üzere sözleşme çerçevesinde ödemelerin eksik yapılması söz konusu olmadığı gibi, Digiturk’ün sezon başından beri yaptığı ödemeler oynanmış olan tüm karşılaşmaları kapsamaktadır. Türk futboluna olan bağlılığımız her şekilde devam edecek ve 2019-2020 sezonunun nasıl tamamlanacağına ilişkin koşullar netleşir netleşmez, yeni ödeme takvimi de belli olacaktır” açıklamasını yaptı.

Konuyla ilgili olarak Akşam'a konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Mart ayında oynanan 3 maçın parasının Digiturk tarafından ödenmediğini söyledi. Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Digiturk’le biz devamlı görüşüyoruz. Mart taksidinin ödenmesini istiyoruz. Mart’ta biri seyircisiz de olsa 3 maç oynandı ve programımızı uyguladık. Mart ödenmeli."