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        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası yükselişle kapandı - Borsa Haberleri

        New York borsası yükselişle kapandı

        New York borsası, yükselen petrol fiyatlarının gerilemesiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 23:51 Güncelleme: 23.06.2025 - 23:51
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        New York borsası yükselişle kapandı
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        Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,89 artarak 42.581,78 puana ulaştı.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,96 artışla 6.025,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kazançla 19.630,98 puana çıktı.

        Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin sürmesine rağmen, petrol fiyatlarındaki gevşemeyle pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

        ABD'nin İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısına İran'dan karşılık geldi. İran, Orta Doğu'daki en büyük Amerikan askeri üslerinden biri olarak bilinen Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenledi.

        Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Katar'daki saldırıyı kendilerine önceden haber verdiği için" İran'a teşekkür ederken, bu sayede can kaybı yaşanmadığını ve kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

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        Trump, "Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim." ifadesini kullandı.

        İran'ın ABD'nin saldırılarına misillemesinin can kaybıyla sonuçlanmaması sonrasında petrol fiyatları geriledi.

        Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 23.00 itibarıyla yüzde 7,9 azalarak 70,94 dolara indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 8 azalarak 67,97 dolara düştü.

        ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, enflasyon baskılarının sınırlı kalması halinde Fed'in temmuz ayı toplantısından itibaren politika faizinin düşürülmesini desteklediğini bildirdi.

        Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de gümrük vergilerindeki artışın şu ana kadar ekonomi üzerinde beklenene kıyasla daha mütevazı bir etki yarattığını söyledi. Goolsbee, tarife artışlarından kaynaklanan bir enflasyon görülmezse, faizleri düşürmeleri gerektiğini söyledi.

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        Makroekonomik veri tarafında, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 52 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        Ülkede ikinci el konut satışları, mayısta önceki aya göre yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerini aştı. ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı da mayısta yıllık bazda yüzde 1,3 artarak 422 bin 800 dolara çıktı.

        Öte yandan, Texas eyaletinin Austin kentinde dün küçük bir filoyla "robotaksi" hizmetini başlatan Tesla'nın hisselerinin yüzde 8'den fazla değer kazanması dikkati çekti.

        Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın da yarın ABD Kongresi'nde yapacağı açıklamaların beklendiğini kaydetti.

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