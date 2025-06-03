New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarak 42.305,48 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artışla 5.935,94 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,67 artışla 19.242,61 puana yükseldi.

Trump yönetiminin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru pozitif bir seyir izledi.

ABD Başkanı Trump'ın ABD'ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracaklarını açıklamasıyla ticaret geriliminde tansiyon yeniden yükseldi.

Çelik ithalatına yönelik tarife oranın iki katına çıkarılacağının duyurulmasıyla ABD'li çelik şirketlerinin hisselerinde yükseliş görülürken, Cleveland-Cliffs'in hisseleri yüzde 23,2, Steel Dynamics'in hisseleri yüzde 10,3 ve Nucor'un hisseleri yüzde 10,1 değer kazandı.

ABD yönetiminin diğer ülkelerle yürüttüğü ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı da yakından takip edilirken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, Trump ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in muhtemelen bu hafta görüşeceğini belirtti.

Leavitt, Avrupa Birliği (AB) cephesinde ise Birliğin Trump'ın tarife tehdidi sayesinde masaya oturduğunu ve AB ile anlaşmaya varılacağı konusunda iyimser olduklarını kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında bulunurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ticaret engellerinin kısa vadede fiyatları yükseltebileceğini ancak enflasyonun 2020'lerin başında olduğu kadar inatçı bir şekilde devam etmeyebileceğini belirtti. Waller, bu yılın ilerleyen dönemlerinde tarife seviyelerinin ılımlı olduğunu ve enflasyon ile işsizliğin sağlıklı göründüğünü varsayarak faiz indirimini destekleyeceğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee da ticaret politikasıyla ilgili belirsizliklerin çözülmesi halinde faiz indirimlerine devam edileceğini aktardı.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Banka'nın enflasyon ve istihdama yönelik riskleri değerlendirirken "sabırlı" olabileceğini kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell ise Fed'in Uluslararası Finans Bölümü'nün 75. Yıldönümü Konferansı'nda yaptığı konuşmada para politikası veya ekonomik görünüme ilişkin yorumda bulunmadı.

Makroekonomik veri tarafında da tarifelerle ilgili belirsizliklerin arttığı bir dönemde, iş gücü piyasasının durumuna dair daha fazla bilgi edinmek amacıyla gözler bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam ile birlikte JOLTS açık iş sayısı ve ADP özel sektör istihdamı verilerine çevrilirken, açıklanan veriler imalat sektöründeki daralmayı gösterdi.