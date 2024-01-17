NETFLIX ÜYELİK ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ!

2023 yılında Netflix, abonelik fiyatlarına çok kez zam yapmış ve zam oranı yüzde 40'ı bulmuştu. Platform, yeni yılda da abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. 2024 yılı için Netflix pakete göre değişmekle beraber, fiyatlarına yüzde 20 ile 30 arasında zam yaptı.