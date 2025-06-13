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        Haberler Dünya Netanyahu, üst düzey güvenlik yetkilileriyle İran'a saldırıları görüşecek | Dış Haberler

        Netanyahu, üst düzey güvenlik yetkilileriyle İran'a saldırıları görüşecek

        İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle bu akşam görüşeceği ve İran'a saldırılardaki durumu görüşeceği ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:45 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:45
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        Netanyahu üst düzey güvenlik yetkilileriyle görüşecek
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle bu akşam yapacağı toplantıda bu sabah erken saatlerde başlayan ve devam eden İran'a saldırılardaki durumu görüşeceği bildirildi.

        Yerel basında yer alan haberde, Netanyahu'nun yerel saatle 18:30'da "durum değerlendirme toplantısı" yapacağı belirtildi.

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        İran'a yönelik bu sabah başlayan ve devam eden saldırıların ele alınacağı toplantıya, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea'nın da aralarında bulunduğu üst düzey güvenlik yetkililerinin katılacağı ifade edildi.

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        Öte yandan yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli güvenlik kaynağı, İran'a yönelik saldırıların devam ettiğini ve yeni dalgalar geleceğini söyledi.

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        Söz konusu kaynak, "Hala yapılacak çok şey var ve devam ediyoruz, daha fazla dalga olacak. Saldırıyoruz ve pes etmeyeceğiz. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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