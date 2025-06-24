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        Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump'ı İran konusundaki "kararlı eylemi" için tebrik etti | Dış Haberler

        NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump'ı İran konusundaki "kararlı eylemi" için tebrik etti

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj atarak, İran konusundaki "kararlı eylemi" için tebrik etti ve "Buna kimse cesaret edemezdi." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 17:27 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:27
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        NATO Genel Sekreteri'nden Trump'a 'İran' tebriği
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        Trump, NATO Zirvesi'ne katılmak için Lahey'e giderken, Truth Social sosyal medya hesabından, Rutte'nin kendisine attığı mesajların ekran görüntüsünü paylaştı.

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        Mesajlarda, Rutte'nin, "İran konusunda kararlı eylemin için tebrik ve teşekkür ederim. Bu kimsenin cesaret edemeyeceği, hepimizi daha güvenli kılan gerçekten olağanüstü bir eylemdi." ifadeleri yer aldı.

        Trump'ın şu an Lahey'de diğer "büyük bir başarıya" doğru uçtuğunu belirten Rutte, ayrıca "kolay olmasa da" NATO üyelerinin yüzde 5 katkı için imza attığı bilgisini paylaştı.

        Rutte'nin, "Donald, Amerika, Avrupa ve dünya için bizi çok ama çok önemli bir noktaya getirdin. Hiçbir Amerikan başkanının on yıllardır başaramadığı büyük bir işi başaracaksın. Avrupa, olması gerektiği gibi çok büyük ödeme yapacak ve bu senin zaferin olacak." ifadelerini yazdığı görüldü.

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