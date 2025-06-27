NASA ilk kez bir ötegezegen keşfetti - Teknoloji Haberleri

NASA ilk kez bir ötegezegen keşfetti - Teknoloji Haberleri

NASA James Webb Teleskobu'nun, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, teleskop 34 ışık yılı uzaktaki "TWA 7" adlı yıldızın yörüngesinde Satürn boyutlarında bir öte gezegen keşfetti.

Teleskop, bu keşfiyle uzak yıldızların yörüngesindeki hafif ve zor bulunan gezegenleri tespit edebileceğini kanıtladı.

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Keşfedilen yeni ötegezegen, bu görüntüleme tekniği ile saptanan kütle olarak en hafif gezegen oldu.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.