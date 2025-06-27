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        Haberler Ekonomi Teknoloji NASA ilk kez bir ötegezegen keşfetti - Teknoloji Haberleri

        NASA ilk kez bir ötegezegen keşfetti

        ABD Uzay ve Havacılık Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, ilk kez bir ötegezegen keşfederek, uzak yıldızların yörüngesinde dönen daha hafif ve daha zor bulunan gezegenleri tespit edebileceğini kanıtladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 19:50 Güncelleme: 27.06.2025 - 19:50
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        NASA ilk kez bir ötegezegen keşfetti
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        NASA James Webb Teleskobu'nun, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, teleskop 34 ışık yılı uzaktaki "TWA 7" adlı yıldızın yörüngesinde Satürn boyutlarında bir öte gezegen keşfetti.

        Teleskop, bu keşfiyle uzak yıldızların yörüngesindeki hafif ve zor bulunan gezegenleri tespit edebileceğini kanıtladı.

        Keşfedilen yeni ötegezegen, bu görüntüleme tekniği ile saptanan kütle olarak en hafif gezegen oldu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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