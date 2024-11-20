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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun MySims: Cozy Bundle Nintendo Switch için çıktı! - Teknoloji Haberleri

        MySims: Cozy Bundle Nintendo Switch için çıktı!

        İki klasik MySims oyununun retro sürümlerini içeren paket, şimdi Nintento Switch kullanıcıları ile buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 11:12 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:12
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        My Sims Nintendo Switch'e dönüyor
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        MySims: Cozy Bundle ile MySims’in sevimli dünyasına tekrar katılmak yeni bir fırsat oyuncularla buluşuyor. MySims Cozy Bundle Nintendo Switch için şimdi piyasada.

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        MySims: Cozy Bundle, oyunseverlerin favori oyunlarından ikisi olan MySims ve MySims Kingdom’ın yeniden yayınlanan retro sürümlerini içeriyor ve oyuncuları yaratıcılıklarını serbest bırakmaya davet ediyor. Çözülecek bulmacalar, keşfedilecek konumlar, tanışılacak onlarca önemli karakter ve inşa edilecek, boyanacak ve süslenecek pek çok şey içeren tanıdık dünyalar ile The Sims’in bu büyüleyici yan oyunu herkes için eğlence vaadeden bir yapıya sahip.

        MySims: Cozy Bundle, daha önce PC'deki orijinal MySims'e özel içerikler de içeriyor ve sevimli Create-A-Sim özelleştirme seçeneklerini, planları ve dekorasyonları, eğlenceli karakterleri ve The Gardens'ı Nintendo Switch'e getiriyor.

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