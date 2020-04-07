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Nissan Türkiye, koronavirüs salgını kapsamında bir dizi önlemi hayat geçirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, araç sahibi olmak isteyen müşterileri için görüntülü görüşme imkanını hayata geçiren şirket, Türkiye’nin her yerinden bayilere uzaktan erişim imkanı tanıyan “Sizi Görüntülü Arayalım” sistemi ile müşterilerine artık showroom’lara gitmeden satış danışmanlarından görüntülü bilgi alabilme imkanı sağlamaya başladı.

Ayrıca, ilgilenilen aracın video görüşme ile incelenmesine de olanak tanınacağı kaydedildi.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, "Bir süredir üzerinde çalıştığımız, araç sahibi olmak isteyen müşterilerimiz için görüntülü arama imkanı tanıyan canlı sisteme geçiş yaptık. Bu sayede müşterilerimiz, showroom’lara gitmeden ihtiyaç duydukları her bilgiye uzman satış ekiplerimize canlı bağlanarak erişebilecek" dedi.

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