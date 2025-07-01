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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Musk’ın xAI’ı 10 milyar dolarlık finansmanla yapay zeka yarışında iddiasını güçlendiriyor - Teknoloji Haberleri

        Musk’ın xAI’ı 10 milyar dolarlık finansmanla yapay zeka yarışında iddiasını güçlendiriyor

        Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, Morgan Stanley liderliğinde 5 milyar dolarlık borç ve 5 milyar dolarlık stratejik özsermaye yatırımı toplayarak toplamda 10 milyar dolarlık bir finansman sağladı. Bu kaynak, veri merkezleri kurma, Grok platformunu geliştirme ve yapay zeka sektöründe OpenAI gibi rakiplerle rekabeti artırma hedeflerini destekleyecek. Şirketin 20 milyar dolarlık ek özsermaye artırımı planları ve 120-200 milyar dolar arasında değişen değerleme hedefleri, xAI'ın sektördeki liderlik yarışında iddialı bir adım attığını gösteriyor.

        Giriş: 01.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:18
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        xAI'ye 10 milyar dolarlık finansman
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        Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, Morgan Stanley’nin öncülüğünde büyük bir finansman turunu tamamladı. Şirket, 5 milyar dolarlık borç finansmanı ve buna ek olarak 5 milyar dolarlık stratejik özsermaye yatırımı elde etti. Toplamda 10 milyar dolarlık bu kaynak, xAI’ın veri merkezleri kurma, Grok platformunu geliştirme ve yapay zeka sektöründeki rekabet gücünü artırma planlarını destekleyecek. Morgan Stanley, borç finansmanının küresel yatırımcıların yoğun ilgisiyle “aşırı talep” gördüğünü açıkladı.

        BORÇ FİNANSMANININ DETAYLARI

        Morgan Stanley’nin X platformunda paylaştığı açıklamaya göre, 5 milyar dolarlık borç finansmanı teminatlı senetler ve vadeli kredilerden oluşuyor. Reuters’in de daha önceki haberlerinde bildirdiğine göre, başlangıçta yatırımcı talebi düşük olsa da Morgan Stanley’nin stratejik düzenlemeleri ve cazip fiyatlandırması sayesinde finansman turu büyük bir başarıyla tamamlandı. Bu anlaşma, xAI’ın borç piyasasındaki güvenilirliğini artırmak için önemli bir adım olarak görülüyor.

        ÖZSERMAYE YATIRIMI VE ŞİRKET DEĞERLEMESİ

        xAI, borç finansmanına ek olarak 5 milyar dolarlık stratejik özsermaye yatırımı sağladı. Bloomberg News, şirketin 4,3 milyar dolarlık ek bir özsermaye yatırımı için görüşmeler yürüttüğünü bildirdi. Ayrıca, xAI’ın yaklaşık 20 milyar dolarlık bir özsermaye artırımı planladığı ve bu hamlenin şirketi 120 milyar doların üzerinde, bazı yatırımcılara göre ise 200 milyar dolara kadar bir değere ulaştırabileceği belirtiliyor. Bu, xAI’ın yapay zeka sektöründe iddialı bir büyüme stratejisi izlediğini gösteriyor.

        Toplanan 10 milyar dolarlık fon, xAI’ın yapay zeka çözümlerini geliştirme, yeni veri merkezleri inşa etme ve Grok platformunu güçlendirme çalışmalarını finanse edecek. Musk’ın “anti-woke” olarak tanımladığı Grok, dikkat çeken bir yapay zeka sohbet botu olarak öne çıkıyor. Şirket, bu yatırımla OpenAI gibi rakiplerle rekabette altyapısını güçlendirmeyi ve yapay zeka teknolojilerinde lider konuma ulaşmayı hedefliyor.

        SİYASİ AÇIKLAMALAR YATIRIMCI GÜVENİNİ ETKİLİYOR

        xAI’ın finansman hamlesi, yapay zeka sektöründeki yoğun rekabetin bir göstergesi. Ancak, başlangıçtaki düşük yatırımcı talebi, şirketin derecelendirilmemiş borç yapısı ve Musk’ın tartışmalı kamuoyu imajı bazı endişelere yol açtı. Özellikle Musk’ın siyasi açıklamaları ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışmalar, yatırımcı güvenini etkilemiş görünüyor. Morgan Stanley, bu zorlukları aşmak için borç paketinde daha yüksek getiri oranları sunarak yatırımcıları ikna etti.

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