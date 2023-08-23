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Twitter'a rakip olarak Mark Zuckerberg'in hayata geçirdiği Threads uygulamasının piyasaya sürülme aşamasından bu yana iki milyarder arasında sosyal medya atışmaları sürüyor. Birbirlerini kafes dövüşüne davet etmeleri ile başlayan tartışmalar gerçekten bu dövüşün yapılıp yapılmayacağına kadar gitmişti.

Elon Musk: Zuckerberg bir tavuk Haberi Görüntüle

Son gelişmelerle Zuckerberg bunun olmayacağının sinyallerini vererek Musk ciddi değildi önümüze bakma zamanı demişti. Ancak Elon Musk, sahibi olduğu Twitter üzerinden Zuckerberg'e sataşmalarını sürdürüyor.

"FACEBOOK DÜNYA ÇAPINDA MANİPÜLE EDİYOR"

Twitter, Tesla, Space X gibi büyük şirketlerin sahibi konumundaki Elon Musk kendi Twitter hesabı üzerinden, Michael Shellenberger'ın "Mark Zuckerberg, Facebook'un bağımsız doğruluk denetleyicilerine sahip olduğunu, tüm perspektiflere açık olduğunu ve seçimlere müdahale etmediğini söylüyor" gönderisine yanıt olarak, "Facebook, dünyanın hemen hemen her yerinde halkı manipüle ediyor. Bu yüzden algoritmalarını açık kaynak olarak kullanmayacaklar" şeklinde bir gönderi yayınladı.

Facebook is manipulating the public almost everywhere on Earth.



That is why they won’t open source their algorithm. https://t.co/iO0PUO1joF — Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2023