MÜSİAD Hatay'da Ahmet Akyüz dönemi başladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay 12. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Ahmet Akyüz getirildi. Tek liste ile gerçekleşen ve üyelerin tamamının desteğiyle bayrağı devralan Akyüz, ilk mesajında Hatay’ın gelişimine katkı sağlayan iş insanları olarak, MÜSİAD çatısı altında aynı heyecan ve kararlılıkla görevlerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

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MÜSİAD’ta iki dönem başkanlık yapan Ali Özyurt: “MÜSİAD Hatay Şubemiz 18 Yıl Önce Şahsım ve Kurucu Başkanımız Sayın Fatih TOSYALI'nın önderliğinde yakın birkaç yol arkadaşımızın girişimleri ve üstün çabaları ile MÜSİAD ın 28.Şubesi olarak 11 Haziran 2007 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Bölgemizin önemli sanayici ve iş adamlarının bir araya gelerek oluşturduğu ve daha sonra bu oluşuma katılan üyeleri ile birlikte kurulduğu günden bu yana faaliyetlerini sürekli geliştiren MÜSİAD Hatay, Hatay’ın en önemli Sivil Toplum Kuruluşlarından biri haline gelmiştir.

Şahsım ve Yönetim Kurulum olarak Göreve geldiğimiz 2021 yılının ilk gününden itibaren MÜSİAD Hatay Şubesini hak ettiği değere ulaştırmak için çalışmalara başladığımızı belirtmek isterim. Dernek Merkezimizi Saygın ve prestijli bir İş Merkezine taşıdık, MÜSİAD Hatay Şubemizin kuruluşundan başlayarak süregelen sosyal sorumluluk projemiz ihtiyaç sahibi Üniversite Öğrencilerine Karşılıksız Burs Desteği Programını Göreve geldiğimiz 2020 yılında 19 Olan Üniversite Öğrenci sayısını 2024 yılında 164 Üniversite Öğrencisine burs desteği sağlayarak 8 kat arttırdığımızı ve Hatay’da yapılan Sosyal sorumluluk projelerinin tamamına katkı sağladığımızı ifade etmek isterim. ‘YENİ YÖNETİME HAYIRLI OLSUN’ 6 Şubat 2023 yılında Asrın Felaketi olarak adlandırılan depremlerde MÜSİAD ailemizin ne kadar büyük Bir Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu Şehrimize ve 11 İlimize yaptıkları destekler ve özverili çalışmalarda hissettik ve şahit olduk. Şahsım ve Yönetim Kurulum adına Genel Başkanımıza ve emeği geçen Tüm MÜSİAD ailemizin Üyelerine Teşekkürlerimi iletiyorum. 2021-2024 yılları arasında bizden desteklerini esirgemeyen MÜSİAD Hatay Şube ve Genç MÜSİAD Hatay Üyelerimize Şahsım ve Yönetim Kurulum adına teşekkür ediyor ve MÜSİAD Hatay Şube ailesinin bir üyesi olmaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. MÜSİAD Hatay Başkanı olarak seçilen Sn. Ahmet Akyüz ve ekibinin genç dinamik enerjilerinin MÜSİAD Hatay Şubemizi daha ileri hedeflere taşıyacağına inancım tamdır. MÜSİAD Hatay Başkanı Sn. Ahmet Akyüz ve Yönetim Kuruluna yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

REKLAM “BİRLİKTE ÇOK BÜYÜK VE GÜÇLÜYÜZ” MÜSİAD Hatay Şubesi yeni Başkanı Ahmet Akyüz işe şöyle konuştu: “"MÜSİAD Hatay Şubemizin İki dönem başkanlık görevini yürüten Sn. Ali Özyurt ve Yönetim Kurulu Üyelerine çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim. Bizler devraldığımız MÜSİAD Bayrağını daha ileriye taşımak için tüm gücümüzle çalışacağımızın sözünü sizlerin huzurunda veriyoruz" dedi. Başkan Akyüz, "Bizler çalışan olarak başladığımız iş hayatımıza bugün iş veren olarak devam etmenin şükrünü yaşıyoruz. Samimi olarak şunu ifade etmek istiyorum; ‘Biz çok bilmiyoruz, ama çok samimiyiz. Biz birey olarak küçüğüz ama birlikte çok büyük ve güçlüyüz. Ve bu birlikteliğin gücünü her MÜSİAD Üyemize hissettirmek bizim boynumuzun borcudur" ifadesini kullandı. MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Ahmet Akyüz, "Son olarak şunu ifade etmek isterim ki; Suriye savaşından bu yana en büyük fedakarlığı ve misafirperverliği gösteren Hatay’ımız adına, yanı başımızda gerçekleşecek yeniden yapılanma sürecinde öncü rol alacağımızı buradan tüm üyelerimize bildiriyor, bu konuda Sayın Valimizden ve Genel Merkezimizden ayrıcalık değil, öncelik beklediğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum." Vali Masatlı, programda yaptığı konuşmada ekonominin bir milletin kalkınmasının temel taşlarından biri olduğunu söyledi. Güçlü bir ekonominin, güçlü bir toplum ve bağımsız bir ülke anlamına geldiğini kaydeden Masatlı, Hatay’ın yeniden ihya, inşa ve imar sürecinde ticari hayatın hızla toparlanmasının önemine vurgu yaptı. Bu süreçte valilik koordinesinde hayata geçirilen projelere de değindi. Vali Masatlı, ülkenin en büyük gücünün çalışkan insanları, girişimci ruh ve dayanışma kültürü olduğunu belirterek MÜSİAD’ın bu kültürün somut bir örneği olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu zorlu süreçteki desteklerinden ötürü MÜSİAD ailesine teşekkür etti. MÜSİAD YENİ YÖNETİMİ MÜSİAD’ın genel kurulunda yeni yönetim şöyle oluştu; Başkan Ahmet Akyüz, Edip Ceritbinmez, Mehmet Dikilitaş, Sıddık Önlen, Hasan Karaçalı, Tufan Parmaksız, Ecrin Nazlı İnan, Fatma Önlen, Gizem Şener, Nuri Günal, Aykut Gürakan ve Süleyman Alıcı. Denetleme Kurulu’nda ise Tevfik Şabablı, Şahin Kunt ve Ali Özdemir yer adı.