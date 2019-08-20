MİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, "Bu yıl 6 milyar dolar, 2023 yılı için 12 milyar dolar mücevher ihracatı hedefliyoruz"

- "Türkiye bugün Hindistan, Çin ve İtalya gibi dünya çapında büyük bir üretici konumunu aldı"

- "ASEAN Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı, 8-12 Ekim tarihlerinde ev sahipliğimizde ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek"

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