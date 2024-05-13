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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Motorine ve benzine zam ya da indirim var mı? 13 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG, benzin fiyatı ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

        Akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim var mı? 13 Mayıs 2024 LPG, mazot, benzin fiyatları

        Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son zamanlarda akaryakıt fiyatları peş peşe indirim haberleriyle gündeme geldi. Son yapılan indirimin de tabelalara yansımasının ardından gözler "Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 13 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin fiyatı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:43
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        • 1

          Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları sorgulaması sıklaştı. Art arda gelen indirimler nedeniyle gündemden düşmeyen akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Araç sahipleri benzine ve motorine indirim ya da zam beklentisi olup olmadığını araştırıyor. İşte, 13 Mayıs 2024 Ankara, İstanbul ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

        • 2

          AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

          Akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir gelişme bulunmuyor. Benzin, motorin veya LPG fiyatlarına zam ya da indirim haberi gelmesi durumunda haberimize eklenecek.

        • 3

          BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

          Son olarak 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısı benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi.

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,64 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,16 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,95 TL

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,54 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,09 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,48 TL

        • 6

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 43,55 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,13 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,92 TL

        • 7

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,83 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,38 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 20,54 TL

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