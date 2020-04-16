Morgan Stanley'in net kârı danışmaanlık ve varlık yönetimi birimlerinin COVID-19 salgınının ekonomide yarattığı tahribattan etkilenmesiyle birinci çeyrekte yüzde 32 düşüşle 1.59 milyar dolara geriledi.

Morgan Stanley'in hisse başına net kârı ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 1.39 dolardan 1.01 dolara geriledi. Bir önceki yıl aynı dönem kâr 2.34 milyar dolardı. Refinitiv IBES verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 1.14 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.