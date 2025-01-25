Mobilite girişimleri bir araya geldi

Ford Otosan, teknoloji, ekosistem ve inovasyon başlıklarıyla mobilitenin geleceğine yön verme hedefiyle Future of Mobility 25 etkinliğini düzenledi.

Şirket, startuplardan tedarik zincirine kadar geniş bir ekosistemi bir araya getirerek sürdürülebilir başarıyı hedefliyor.

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Driventure aracılığıyla elektrifikasyon, akıllı mobilite, otonom sürüş ve sürdürülebilirlik gibi alanlara yaptığı yatırımlarla, sektöre liderlik ediyor ve topluma daha güvenli, erişilebilir bir gelecek sunmayı amaçlıyor.

'DÖNÜŞÜME YÖN VEREN AKTÖR OLMAK İSTİYORUZ'

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, Driventure ile 2019'da girişimcilik ekosistemini izlemek, yenilikçi fikirleri ve iş modellerini keşfetmek üzere yola çıktıklarını kaydetti.

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O günden bu yana geniş bir yelpazede yenilikçi fikirleri desteklediklerini ifade eden Özyurt, "Geleceğin teknolojilerini keşfetmek adına sınırlarımızı zorladık. Geçen yıl ilkini, bu yıl ise ikincisi düzenlediğimiz Future of Mobility, büyük oyuncular ve girişimlerin iş birliğiyle inovasyon odaklı yenilikçi fikirlerin hayata geçtiği ve mobilitenin geleceğinin birlikte şekillendirildiği güçlü ve etkili bir platforma dönüştü" şeklinde konuştu.

Özyurt, platformda yer alan girişimcilere işaret ederek, "Bu dönüşümün yalnızca bir parçası olmayı değil, bu dönüşüme yön veren bir aktör olmayı da istiyoruz. Bugün burada olmak, yalnızca mobilite'nin geleceğini konuşmak değil, onu birlikte tasarlamak için harekete geçtiğimiz eşsiz bir fırsattı" ifadelerini kullandı.

'SÜREÇLERİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRİYORUZ'

Ford Otosan Akıllı Hareketlilik ve Büyüme İş Alanı Lideri Erhan Köseoğlu ise elektrifikasyon, dijitalleşme ve otonom teknolojilerin sadece sektörel başarıyı değil, toplumların sürdürülebilir ve güvenli bir geleceğe ulaşmasını da sağladığını vurguladı.

Köseoğlu, Türkiye'nin bu alanda yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ancak bu potansiyelin sürdürülebilir bir başarıya dönüşmesi, doğru iş birlikleri ve kolektif bir vizyonla mümkün olacak. Girişimcilik ekosistemini desteklemek adına hem iç hem dış girişimcilik kültürünü benimsiyor, süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Ford Otosan olarak geleceğin mobilite çözümlerini güçlü bir girişimcilik ekosistemi ve vizyoner stratejilerle oluşturmayı hedefliyoruz."

Driventure Genel Müdürü İlknur İlkyaz Gül ise Driventure olarak 2019'dan bu yana yalnızca yatırım yapan değil, aynı zamanda ekosistemin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan bir platform yarattıklarını söyledi. Gül, Future of Mobility'nin bu potansiyelin gerçeğe dönüşmek adına benzersiz bir platform sunduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Hedefimiz, yalnızca teknolojileri değil, aynı zamanda bu teknolojilerin arkasındaki fikirleri ve insanları desteklemek." dedi.