Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Fenerbahçe
        FB
        27
        Galatasaray
        GS
        25
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Trabzonspor
        TS
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması! - Futbol Haberleri

        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!

        FIFA, milli takımlar sıralamasını güncelledi. İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ay-yıldızlıların yeni sırası... Ay-Yıldızlılar, Aralık 2021'den bu yana en iyi derecesine ulaşırken, Ekim 2019'dan sonra ilk kez dört sıralık bir yükseliş kaydetti!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 13:38 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, Stefan Kuntz'un ardından göreve gelen Vincenzo Montella ile Hırvatistan ve Letonya maçlarından galibiyetle çıktı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          EURO 2024 biletini alan A Milli Futbol Takımımız'ın bu başarısı FIFA ülkeler sıralamasına da etki etti.

          İşte FIFA ülkeler sıralamasında ilk 10 ve Milli Takımımız'ın yeni sırası:

        • 3

          10- Hırvatistan: 1711.88 puan

        • 4

          9- İtalya: 1717.81 puan

        • 5

          8- İspanya: 1725.97 puan

        • 6

          7- Hollanda: 1739.26 puan

        • 7

          6- Portekiz: 1739.83 puan

        • 8

          5- Belçika: 1793.71 puan

        • 9

          4- İngiltere: 1807.88 puan

        • 10

          3- Brezilya: 1812.2 puan

        • 11

          2- Fransa: 1853.11 puan

        • 12

          1- Arjantin: 1861.29 puan

        • 13

          38- Türkiye: 1498.5 puan

        • 14

          A Milli Takımımız, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında dört basamak yükselerek 38. sıraya çıktı.

        • 15

          Hırvatistan ve Letonya karşısında aldığı galibiyetlerin ardından 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele etmeye hak kazanan Ay-Yıldızlılar, Aralık 2021'den bu yana en iyi derecesine ulaşırken, Ekim 2019'dan sonra ilk kez dört sıralık bir yükseliş kaydetti. Türkiye, bin 498 puana ulaşarak, ekim ayı sıralamasının ilk 53 sırasında yer alan takımlar arasında en çok puan toplayan ülke oldu.

        • 16

          2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerimizden Hırvatistan puan bazında en büyük kaybı yaşayan takım olarak dört sıra düşüp sıralamada 10'unculuğa gerilerken, Galler 33'üncülükten 28'inciliğe, Letonya ise 136'ncı sıradan 132'ye yükseldi. Ermenistan ise 95'inci basamağa indi.

        • 17

          FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamanın ilk beş sırasında yer alan ülkeler bu ay da değişmedi. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin bin 861 puanla birinciliğini korurken, Fransa bin 853 puanla 2'nci, Brezilya ise bin 812 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Bu takımları bin 807 puanla 4. sıradaki İngiltere ve bin 793 puanla 5. sıradaki Belçika takip etti.

          Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 30 Kasım'da açıklanacak.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Habertürk Anasayfa