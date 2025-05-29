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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Migros, Türkiye’nin en güçlü markası seçildi - İş-Yaşam Haberleri

        Migros, Türkiye’nin en güçlü markası seçildi

        Migros, global marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından 'Türkiye'nin En Güçlü Markası' seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:31
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        Migros, Türkiye'nin en güçlü markası seçildi
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        “Türkiye’nin En Güçlü 10 Türk Markası-2025” listesi marka algısı ve tüketici davranışları olmak üzere iki alanda incelendi.

        Markaların dijital varlığı (mükemmel web sitesi ve aplikasyonlar), inovatif yapısı, güvenilirlik, mükemmel müşteri memnuniyeti, toplumsal katkısı, çevresel sorumluluğu, açıklık ve samimiyet, şeffaf ve etik yönetim anlayışı, modernlik, yaygınlık, özgünlük ve marka imajı gibi özellikler dikkate alındı.

        “AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 50 GIDA PERAKENDECİSİ” RAPORUNDA DA BİRİNCİ SIRADA

        Migros, geçtiğimiz yıl da Avrupa’nın en prestijli perakende yayınlarından biri olan “European Supermarket Magazine” ve Brand Finance iş birliğiyle hazırlanan “Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi” raporunda birinci sırada yer alarak dünya çapında bir başarıya imza atmıştı. Avrupa’nın önde gelen gıda perakendecilerinin yatırım, performans ve marka gücü değerlendirilerek yapılan sıralamada, Migros, AAA+ notu alan tek gıda perakendecisi olmuştu.

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