Meryem Uzerli'den 40'ıncı yaşa sambalı kutlama
40 yaşına basan Meryem Uzerli, doğum gününü Berlin'de kutladı. Partide Brezilya'dan gelen samba grubunun dans performansı ve Brezilya dövüş sanatı 'Capoeira' gösterisi gerçekleştirildi
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Yaşamını kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da sürdüren Meryem Uzerli, 40 yaşına bastı. Uzerli, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte Berlin'de bir partiyle kutladı.
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Tarihi bir otelde gerçekleşen partiye Meryem Uzerli'nin başta olmak üzere İstanbul, Los Angeles, Paris ve Berlin’den birçok arkadaşı katıldı.
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Meryem Uzerli'nin yaş günü partisi, Brezilya'dan gelen Samba grubunun dans performansı ve Brezilya dövüş sanatı 'Capoeira' gösteriyle bir hayli coşkulu geçti.
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Partide Meryem Uzerli’nin anne ve babası ise 40'ıncı evlilik yıl dönümlerini kutladı. Bu sırada duygulanan Uzerli, gözyaşlarını tutamadı.
Fotoğraflar: Instagram