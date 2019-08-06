Merkez Bankası, enflasyondaki yükselişte, dayanıklı tüketim mallarındaki "geçici vergi indirimlerinin sona ermesi" ve "enerji fiyatlarındaki" yükselişin etkili olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası'nın "Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda şöyle denildi:

"Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 1.36 arttı ve yıllık enflasyon 0.93 puan yükselerek yüzde 16.65 olarak gerçekleşti.

"Bu gelişmede, dayanıklı tüketim mallarındaki geçici vergi indirimlerinin sona ermesi ve elektrik kalemi kaynaklı olarak enerji fiyatlarında kaydedilen yükseliş etkili oldu.

"Gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak sürdü.

"Bu dönemde çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yükselişte, dayanıklı tüketim mallarındaki vergi oranı değişikliğine bağlı olarak temel mal enflasyonu belirleyici oldu.

"Geçici vergi indirimlerinin etkisi arındırıldığında, B ve C göstergelerinin eğilimindeki yükselişin daha sınırlı olduğu izlendi."

Temmuz ayı başında tütün ve alkol ürünlerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının YİÜFE’deki altı aylık değişime endeksli olarak yükseltilmesine istinaden alkollü içecek fiyatlarının yüzde 8,44 arttığına ve sigara fiyatlarının yatay seyrettiğini belirten Merkez Bankası, "yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının Ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacaktır." dedi