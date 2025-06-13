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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş - Para Haberleri

        Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 155 milyar 879 milyon dolara çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:11 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:11
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        Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş
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        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 5 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 280 milyon dolar yükselişle 70 milyar 306 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 30 Mayıs'ta 70 milyar 26 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 409 milyon dolar artışla 83 milyar 164 milyon dolardan 85 milyar 573 milyon dolara ulaştı.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 153 milyar 190 milyon dolardan 155 milyar 879 milyon dolara yükseldi.

        TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        31.05.2024 59.740 83.909 143.648
        28.06.2024 58.077 84.833 142.910
        19.07.2024 59.214 94.695 153.910
        29.08.2024 60.043 89.329 149.373
        27.09.2024 63.566 93.824 157.390
        25.10.2024 65.894 93.504 159.398
        01.11.2024 66.614 93.005 159.619
        13.12.2024 65.307 98.175 163.482
        27.12.2024 64.319 90.738 155.057
        24.01.2025 68.232 99.328 167.560
        14.02.2025 72.475 100.677 173.152
        14.03.2025 74.013 98.069 171.082
        21.03.2025 74.785 88.328 163.114
        04.04.2025 76.422 77.838 154.261
        11.04.2025 79.482 68.007 147.488
        18.04.2025 82.252 64.305 146.557
        16.05.2025 80.256 65.401 145.657
        23.05.2025 84.256 69.090 153.110
        30.05.2025 83.164 70.026 153.190
        05.06.2025 85.573 70.306 155.879
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