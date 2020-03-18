Reuters

Merkez Bankası (TCMB) bu yıl ilk kez 1 ay vadeli döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı. İhale tutarı 1 milyar dolar olacak. TCMB dün aralarında faiz indirimin de yer aldığı kapsamlı tedbirler açıkladı.

Banka iki gün erkene çektiği PPK toplantısında politika faizinde 100 baz puan indirime giderken bunun ötesinde likidite, kredi akışı ve reeskont başta olmak üzere koronavirüsün Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerini sınırlamak adına tedbirler açıkladı.