Gözler Merkez Bankası faiz kararında...

Merkez Bankası faiz toplantısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası, Şahap Kavcıoğlu yönetiminde faiz kararını açıklayacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşer mi, yükselir mi?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

MB’nin dolardaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

EKİM AYINDA 200 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. " denildi