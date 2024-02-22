Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor... 2024 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı, 2024 yılının ikinci Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından bugün açıklanacak. Merkez Bankası, geçtiğimiz ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e seviyesine yükseltti. Son aylarda faiz artırımı devam ederken ekonomi gündemini takip edenler "Merkez bankası faiz kararı ne olur?" sorusunu sıklaştırdı. İşte, İşte, 2024 TCMB Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı saati...
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yurt içi piyasalar bugün açıklanacak şubat ayı Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte, detaylar...
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MERKEZ BANKASI ŞUBAT FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) şubat ayı faiz toplantısı 22 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Alınan faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
AA Finans'ın TCMB'nin 22 Şubat Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.
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MERKEZ BANKASI OCAK AYINDA FAİZİ ARTIRDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 45,00'a yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 250 baz puan artışa gitti.
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