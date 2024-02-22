Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yurt içi piyasalar bugün açıklanacak şubat ayı Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte, detaylar...