Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.356,04 %-1,26
        DOLAR 38,9767 %0,13
        EURO 44,2243 %0,49
        GRAM ALTIN 4.204,13 %1,96
        FAİZ 45,11 %0,78
        GÜMÜŞ GRAM 41,95 %1,34
        BITCOIN 108.194,00 %-0,06
        GBP/TRY 52,8297 %1,00
        EUR/USD 1,1362 %0,72
        BRENT 64,78 %0,53
        ÇEYREK ALTIN 6.873,76 %1,96
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merkez Bankası eski Başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti - İş-Yaşam Haberleri

        Merkez Bankası eski Başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti

        Merkez Bankası eski başkanlarından Rüşdü Saracoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 09:02 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkez Bankası eski Başkanı Saracoğlu hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merkez Bankası eski Başkanı ekonomist Rüşdü Saracoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Saracoğlu, 1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası başkanlığı yapmıştı.

        TCMB'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Rüşdü Saracoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

        Eski başbakanlardan Mehmet Şükrü Saracoğlu'nun torunu olan Rüşdü Saracoğlu, 1948 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nü bitirdi. 1980 yılında Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden doktora derecesi aldı. Minnesota ve Boston College'de Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

        IMF'de ekonomist olarak görev aldı, Merkez Bankası Başkanlığı, Makro Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanlığı, İzmir Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı.

        Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı olarak da görev yapan Rüşdü Saracoğlu, 31 Aralık 2007 tarihinde emekli oldu. Koç Holding'den sonra Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı, 2013 yılında iş hayatını bıraktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        7 yıl sonra gelen final!
        7 yıl sonra gelen final!
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Habertürk Anasayfa