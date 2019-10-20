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Memurların fazla mesai ücretlerine zam geliyor

2020 yılı bütçe teklifinde yer alan bilgilere göre devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 13 kuruş artarak 2 lira 26 kuruşa yükselecek.

20.10.2019 - 11:23 | Güncelleme: AASosyal Güvenlik
fazla mesai ücreti memur

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde yer alan bilgilere göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6.1 artış gösterecek. 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2020'den itibaren 2 lira 26 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2.25 lira yerine 2.39 lira fazla mesai ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (Bakanlıklar),genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek saat başına 2,39 lira fazla çalışma ücreti alacak.

90 SAATİ GEÇMEMEK KAYDIYLA

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2.26 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 3.90 lira ödemede bulunulacak.

HARCIRAHLAR DA ARTACAK

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 67.4 liradan, 73.25 liraya çıkacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanlarının yurt içi gündeliği de 61.5 liradan 66.85 liraya yükselecek.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunan memurlar için 56.10 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 42.15 lira ödenecek.

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