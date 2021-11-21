Memurlardan 1000 TL ek zam talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 5. Dönem Toplu Sözleşmesiyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarına geçen yıl yüzde 4+4, bu yıl ise yüzde 3+3 zam yapıldığını anımsattı.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun karar verdiği bu sözleşmeyle memur ve memur emeklilerin maddi kayıplara uğradığını ifade eden Kahveci, şöyle konuştu:
"Bu dönemde TÜİK'in belirlediği yıllık enflasyon ortalama yüzde 14,6 olsa da çeşitli mal ve hizmetler yaklaşık yüzde 28, ulaştırma yüzde 21, gıda yüzde 20, ev eşyası yüzde 18, sağlık harcamaları yüzde 16 oranında zamlandı. Memur maaşları yıllık ortalama 463 lira artarken, aynı dönemde dört kişilik ailenin insanca yaşamak için vazgeçemeyeceği zorunlu harcamaları 965 lira yükseldi. Hal böyle olunca memur ve emeklilerimizin alım gücü yıldan yıla azalıyor. Aile bütçesindeki açık her gün biraz daha büyüyor."
'MAAŞLAR ERİDİ'
Enflasyonun toplumsal boyuttaki en olumsuz etkilerini dar ve sabit gelirlilerin yaşadığını dile getiren Kahveci, şunları kaydetti:
"6. Dönem Toplu Sözleşmesiyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Gerek açıklanan resmi enflasyon gerekse yatırım araçları karşısında memur maaşlarının eridiği ve yapılan artışların yetersiz kaldığı açık. Son dönemde birçok ürün ve hizmete yapılan fahiş zamlar, desteğe en çok ihtiyaç duyan kesimlerin başında maaşları enflasyonun bile altında kalan kamu görevlileri ve emeklilerinin olduğunu gösteriyor. Ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek, enflasyona yenik düşen, temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek ve alım gücünü yükseltmek amacıyla memur ve emeklilere de bir destek paketi açıklanması ve kamu görevlilerine aylık 1000 lira ek zam verilmesi zorunlu hale gelmiştir."
RANDEVU TALEP EDİLDİ
Kahveci, 6. Dönem Toplu Sözleşmesindeki refah payı taleplerinde ısrarlı olduklarını belirterek, "Artan milli gelirin adil bir biçimde paylaşılması ve gelir dağılımında adaletin sağlanması için mutlaka kamu görevlilerinin maaşlarına enflasyonun üzerinde artış yapılmalı. Bunun için yapılması gereken her yıl oransal artışlardan bağımsız yüzde 3 refah payı verilmesidir." dedi.
Çalışma hayatında çözüm bekleyen en önemli başlıkları "Memur Paketi" adıyla kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Kahveci, şöyle devam etti:
"Bu pakette yer verdiğimiz sorunlar çözüldüğünde çalışma hayatında ciddi rahatlama olacak. Konfederasyon olarak Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başta ek zam ve refah payı olmak üzere patenti bize ait olan 'Memur Paketi'mizin içinde yer alan bütün konuları görüşmek ve aktarmak üzere randevu talebinde bulunduk. Bu randevunun gerçekleşmesi halinde tüm bunları kendilerine kapsamlı bir dosya ile sunacağız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!