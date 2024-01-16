Memur maaş farkları ödeniyor! 2024 Memur ve memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman, hangi gün yatacak?
Memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihi belli oldu. 3 Ocak'ta açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak açıklanırken memur maaş zammı ise yüzde 49,25 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklilerinin maaş farkları PTT şubeleri ve banka hesapları üzerinden yatırılacak. İşte 2024 Ocak memur ve memur emeklilerinin maaş farklarının ödeme tarihi hakkında merak edilen detaylar...
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202 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak memur maaş zammı yüzde 49,25 olarak açıklandı. Memur maaş farkı ödemeleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Yaklaşık 4.5 milyon memurun maaşları her ayın 15'i itibarıyla gerçekleştiriliyor. İki haftalık boşlukta oluşan enflasyon farkı ek olarak memur ve memur emeklilerinin hesaplarına yatırılıyor. Memurlar maaş farklarını ödeme aldığı banka aracılığıyla sorgulayabilecekler. İşte 2024 memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihi ve sorgulama işlemine ilişkin detaylar...
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MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 49.25 ZAM!
Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN 860 TL!
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.
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OCAK 2024 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
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MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA
Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.
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MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve memur emeklileri ve emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Ocak dönemi zam farkları 15 Ocak'tan itibaren ödenecek.
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MEMUR MAAŞ FARKI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Memur ve memur emeklisi maaş farkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaş alınan banka aracılığyla, PTT şubelerinden veya ATM’ler üzerinden çekiliyor. Maaş farkı ödeme sorgulamaları bankaların müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulanabiliyor.
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