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Mehmet Dinçerler'in sevgilisi Hadise'ye yaptığı yorum gündem oldu - Magazin haberleri

Mehmet Dinçerler'in sevgilisi Hadise'ye yaptığı yorum gündem oldu

Popçu Hadise, sosyal medya hesabından yeğeni Melik Hamza ile verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Sevgilisinin fotoğraflarına kayıtsız kalmayan iş insanı Mehmet Dinçerler, yaptığı yorumla sosyal medyada gündem oldu

14.11.2021 - 10:14 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, aradığı mutluluğu iş insanı Mehmet Dinçerler'de bulmuştu.

  • Aşkları geçtiğimiz temmuz ayında Bodrum'da belgelenen ikilinin birliktelikleri tam gaz devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hadise, önceki gün yeğeni Melik Hamza ile objektif karşısına geçti.

  • "SEN BU AİLEYE BİR ARMAĞANSIN!"

    Yeğeninin 1. yaş gününü kutlayan 36 yaşındaki şarkıcı, verdiği pozları, "Bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz. Küçücük bir çocuğun insanın kalbinde yarattığı harikalar anlatılmaz. Melik Hamza. sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz. Üç halan her zaman yanında olacak ama unutma en havalısı benim! Doğum günün kutlu olsun." notuyla yayınladı.

  • Fotoğraflarda Melik Hamza'nın yüzünü göstermeyen Hadise'nin kareleri, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü. Söz konusu fotoğraflara ünlü şarkıcının sevgilisi Mehmet Dinçerler de kayıtsız kalmadı.

  • "SEVDİĞİM..."

    Dinçerler, Hadise'nin yeğeniyle verdiği pozuna, "Nasıl da yakışır kucağına! Maşallah size." yorumunu yaptı. Ünlü şarkıcı da sevgilisine "Sevdiğim..." sözleriyle karşılık verdi.

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