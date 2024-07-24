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        Haberler Bilgi Gündem Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman kapanacak, kaç gün ara verecek? Meclis ne zaman kapanacak 2024?

        Meclis ne zaman kapanacak 2024? Bu yıl TBMM ne zaman tatile giriyor?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Meclis geçen yıl çalışmalarının tamamlaması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin sona ermesinin ardından çalışmalarına ara vermişti. Peki, Meclis tatile girdi mi, ne zaman tatile girecek ve ne zaman açılacak? İşte merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 24.07.2024 - 22:00 Güncelleme: 24.07.2024 - 22:00
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        • 1

          Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TBMM yeni yasama döneminde ekonomi ve sosyal alanda önemli çalışmalar gündeme gelmeye devam edecek. Meclis'ten çıkacak kararlar için toplantılar da yakından takip edilecek. İşte "Meclis ne zaman tatile girecek, TBMM tatili ne zaman ve hangi tarihte bitecek?" sorusunun cevabı...

        • 2

          MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?

          Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edeceği yönünde alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

          Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci Birleşiminde karar verildi.

        • 3

          MECLİS NE KADAR SÜREYLE TATİL YAPABİLİR?

          Meclis'in tatil süreleriyle ilgili TBMM tutanaklarında şu ifadeler yazıyor;

          MADDE 101. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Eylül ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.

        • 4

          Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanının konuşması ile açılır.

          Meclis, yılda en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.

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