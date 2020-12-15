Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yapıldı. Anaokullar için kritik öneme sahip açıklamada yüz yüze eğitim detayları belli oldu.

MEB SON DAKİKA ANAOKULLARI YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Twitter sayfasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."