Mazot Gübre Desteği ne zaman yatacak? sorusu destek alacak çiftçiler tarafından merakla araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 3,3 milyon lira değerinde destek ödemelerinin yapılacağını duyurmuştu. İşte Mazot Gübre Desteği ödemelerine dair ayrıntılar...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 31 Ocak 2020 tarihinde yapılması planlanan 33,3 milyon lira değerindeki tarımsal destek ödemelerinin 27 Ocak’ta saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına yatırılacağı duyurulmuştu.

Elazığ ve Malatya’daki çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yapıldı. Diğer iller ile ilgili yapılan açıklamaları bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler araştırılıyor. 2019 yılında Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira destek sağlandı.

"2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına olmak üzere, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere toplam 27 lira, çeltik, kütlü pamuk için 62 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 66 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 22 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 26 lira, patates için 27 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 31 lira, yağlık ayçiçeği, soya için 26 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 30 lira, dane mısır için 25 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 29 lira, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri için 17 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 21 lira, zeytin ve diğer ürünler için 15 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 19 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.

Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek olunacak.

Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 5 ile 70 lira destek ödemesi yapılacak.

​ÜRÜNLER ​MAZOT (TL/da) ​GÜBRE (TL/da) ​TOPLAM DESTEK (TL/da) ​Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale ​19,00 ​8,00 ​27,00 ​Çeltik, Kütlü Pamuk ​62,00 ​4,00 ​66,00 ​Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek ​22,00 ​4,00 ​26,00 ​Patates ​27,00 ​4,00 ​31,00 ​Yağlık Ayçiçeği, Soya ​26,00 ​4,00 ​30,00 ​Dane Mısır ​25,00 ​4,00 ​29,00 ​Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yaş Çay, Fındık,Yem Bitkileri ​17,00 ​4,00 ​21,00 ​Zeytin ​15,00 ​4,00 ​19,00 ​Diğer Ürünler ​15,00 ​4,00 ​​19,00 ​Nadas ​8,00 ​ ​8,00

Toprak Analizi Desteği (TL/Numune) 40 TL ​Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği (TL/da) ​10 TL