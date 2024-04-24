Aile Destek Programı, her ay ihtiyaç sahibi ailelerinin hesaplarına yatmaya devam ediyor. Aile Destek Paketi, hane içindeki gelir aralığına göre değişen miktarlarda hak sahiplerine aylık olarak yatan ödemelerdir. Peki, "Aile Destek Paketi ne kadar oldu, Destek ödemesi ne zaman yatacak?" İşte Aile Destek ödemelerinin yatacağı tarih...