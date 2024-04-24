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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: 2024 Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: Aile Destek Programı ne zaman yatacak?

        Mayıs ayı Aile Destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih hak sahiplerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile Destek ödemeleri, e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. İşte mayıs 2024 Aile Destek Paketi ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 20:18 Güncelleme: 24.04.2024 - 20:18
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        • 1

          Aile Destek Programı, her ay ihtiyaç sahibi ailelerinin hesaplarına yatmaya devam ediyor. Aile Destek Paketi, hane içindeki gelir aralığına göre değişen miktarlarda hak sahiplerine aylık olarak yatan ödemelerdir. Peki, "Aile Destek Paketi ne kadar oldu, Destek ödemesi ne zaman yatacak?" İşte Aile Destek ödemelerinin yatacağı tarih...

        • 2

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

          Konuyla ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatması bekleniyor.

        • 3

          AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

          450 TL ve altı - 1.250

          450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100

          911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950

          1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850

        • 4

          ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

          Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

          1-2 çocuklu hanelere - 350

          3 çocuklu hanelere - 450

          4 çocuklu hanelere - 550

          5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

        • 5

          BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

        • 6

          Mavi kart sahipleri, yurtdışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

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