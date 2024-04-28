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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Mayıs Aile Destek Paketi ödeme takvimi: 2024 Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, kimler alabilir? - Merak Edilenler Haberleri

        Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        Aile Destek ödemeleri her ay gerçekleştiriliyor. Yapılan zamlar ile "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının yanıtları araştırılmaya devam ediyor. Aile Destek Paketi yardım ödemelerine ilişkin güncel bilgileri haberimizde paylaştık. İşte "Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının cevabı ile güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 19:36 Güncelleme: 28.04.2024 - 19:36
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        • 1

          İhtiyaç sahibi ailelere belirli bir tutarlarda verilen Aile Destek Paketi ödemeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ödemeler kapsamında sosyal yardımın ne kadar olduğu ve yatırıldığı tarihler sorgulanıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu ve Mayıs ayı Aile Destek yardım parası ne zaman ödenecek? İşte Aile Destek Paketi yardım ödemeleri hakkında merak edilenler...

        • 2

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

          450 TL ve altı - 1.250 TL

          450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

          911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

          1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

        • 3

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYI NE ZAMAN YATACAK?

          Konuyla ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatması bekleniyor.

        • 4

          ÇOCUKLU HANELERE EK ÖDEME

          Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

          1-2 çocuklu hanelere - 350 TL

          3 çocuklu hanelere - 450 TL

          4 çocuklu hanelere - 550 TL

          5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

        • 5

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

        • 6

          Mavi kart sahipleri, yurt dışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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