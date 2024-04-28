İhtiyaç sahibi ailelere belirli bir tutarlarda verilen Aile Destek Paketi ödemeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ödemeler kapsamında sosyal yardımın ne kadar olduğu ve yatırıldığı tarihler sorgulanıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu ve Mayıs ayı Aile Destek yardım parası ne zaman ödenecek? İşte Aile Destek Paketi yardım ödemeleri hakkında merak edilenler...