Maximiles Business Startup Kredi Kartı'na dijital kartvizit özelliği eklendi

İş Bankası, Aralık 2021’de Amazon Web Services (AWS) iş birliğiyle hayata geçirdiği Maximiles Business Startup Kredi Kartı’nın tasarımını yeniledi.

AWS’in Activate kredisine erişim imkânı sunan ve bu faydasıyla ilk ve tek olma özelliği taşıyan kart, artık dikey tasarımıyla kullanıcılarla buluşuyor. Kartın sağ alt köşesine eklenen karekod, startup’ların kredi kartlarını aynı zamanda dijital kartvizit olarak kullanmalarına olanak tanıyor.

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Uniconn iş birliğiyle hayata geçirilen yenilikçi tasarımda, karta entegre karekod sayesinde girişimciler, iletişim bilgilerini kolayca paylaşarak iş dünyasında daha hızlı, pratik ve etkili bağlantılar kurabiliyor. Bu inovatif çözüm, hem kâğıt israfının önüne geçerek çevre dostu bir yaklaşım sunuyor hem de profesyonel ağ kurma süreçlerini daha verimli hale getiriyor.

İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü Ceren Sayar, yeni tasarımın, dijital kartvizit hizmeti sunan bir girişim olan Uniconn ile birlikte hayata geçirildiğini belirterek, İş Bankası’nın startup dostu vizyonuna örnek teşkil eden iş birliği örneklerini artırmayı önemsediklerini söyledi.

Sayar, “Girişimcilik şubelerimiz, Workup başta olmak üzere girişimcilik programlarımız ve yatırım fonlarımız sayesinde girişimcilik ekosisteminde her geçen gün büyüyen varlığımızı etkin bir şekilde kullanarak girişimlerle daha fazla iş birliği yapmayı hedefliyoruz. Kartımızın yeni tasarımının yanı sıra yeni özelliklerini de önümüzdeki dönemde girişimcilere sunmak üzere çalışıyoruz” dedi. Uniconn Kurucu Ortağı Oğuz Akpınar ise, “Dijital kurumsal kimlik anlayışına yeni bir bakış kazandırdığını düşündüğümüz Uniconn ürünümüze güvendiği ve bu yeniliği tüm startup müşterileri ile paylaşma fırsatı verdiği için İş Bankası'na teşekkür ediyoruz. Bu iş birliği ile sürdürülebilirliğe katkı sağlarken, pazara yeni girmiş bir girişim olarak daha büyük kitlelere de ulaşabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu. Maximiles Business Startup Kredi Kartı sahibi olmak isteyen girişimler; İstanbul, İzmir ve Ankara'da bulunan girişimcilik şubelerini ziyaret edebilir veya İşCep “Start-up Müşteri Olmak İstiyorum” hizmeti aracılığıyla girişimcilik şubesi müşterisi olabilir.