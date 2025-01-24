Malatya çevre yolu 2. kesimi hizmete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 2. Kesim açılışını gerçekleştirdi. 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehrimiz için önemli bir ulaştırma projesini de sizlerin hizmetine veriyoruz. Toplam uzunluğu 53,5 buçuk kilometre olan Malatya Çevre Yolu’muzun yapım çalışmaları kesintisiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

3 etap olarak projelendirilen çevre yolunun 2. Kesimini bugün hizmete aldıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha önce 17,5 kilometrelik Darende-Gölbaşı Ayrımı-Hekimhan Ayrımı arası ile 8,6 kilometrelik Akçadağ Bağlantı Yolu’nu kapsayan 26,1 kilometrelik ilk etabını 2 Nisan 2022 tarihinde hizmete açmıştık. Çevre yolunu 12,1 kilometrelik Sivas Kavşağı ile Battalgazi Köprülü arasındaki kesimini de tamamladık. Böylelikle yolumuzun 38,2 kilometresi tamamlanmış oldu.” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Elazığ Malatya-Ayrımı ve Pütürge Kavşağında son bulan 15,3 kilometrelik son kesimin çalışmalarına da devam ettiklerini kaydetti. Erdoğan, “Bunun dışında çok sayıda yol projemiz var. İnşallah onları da tamamladıkça sizlerin hizmetine sunacağız.” diye konuştu.

Video konferans yöntemi ile Malatya Çevre Yolu 2. Kesim açılış alanına bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmada emeği olan herkese teşekkür ederek, “Yol medeniyettir.” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla kurdeleyi keserek yolun resmi açılışını gerçekleştirdi.