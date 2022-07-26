Macaristan Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

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Macaristan Merkez Bankası (NBH) politika faizini beklentilere paralel bir şekilde 100 baz puan artırarak yüzde 10.75'e yükseltti. Böylece politika faizi 2008'den bu yana ilk kez çift hanelere çıkmış oldu.

NBH son kararıyla birlikte son 1 ayda 485 baz puanlık faiz artırımına gitmiş oldu. Analistler bunun komünizmin çöküşünden bu yana ülkedeki en sert sıkılaştırma dönemi olduğunu belirtti.

Haziran ayında Macaristan'da yıllık enflasyon yüzde 11.7'ye yükseldi. Gıda fiyatlarındaki artış ise yüzde 22.1'i buldu. NHS yıl sonunda enflasyonun yüzde 11 ila yüzde 12.6 arasında olmasını bekliyor.

Enflasyondaki yükselişte Macar Forintindeki değer kaybı etkili oldu. 2021 sonunda Euro/Forint 369 seviyesindeyken 13 Temmuz'da 410'a kadar çıktı. Bugün itibarıyla faiz indiriminin etkisiyle 400'e geriledi.