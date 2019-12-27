AA

Türkiye'nin LPG ithalatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,63 artarak 273 bin 952 tona çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin LPG piyasası sektör raporuna göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Kazakistan, Libya, Santa Kitts ve Nevis, Rusya ve İngiltere oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,63 artarak 273 bin 952 tona yükseldi.

Ekimde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,64 artarak 5 bin 500 tona çıktı. İhracat, Tunus, Mısır, Malta ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 32,15 artarak 90 bin 813 tona çıktı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ekimde 283 bin 36 ton otogaz, 63 bin 208 ton tüplü LPG ve 8 bin 232 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, toplamda yaklaşık 354 bin 477 ton LPG satışı gerçekleşti.

LPG SATIŞI ARTTI

Tüplü LPG satışı ekimde yıllık bazda yüzde 2,08, dökme LPG satışı yüzde 5,19, otogaz satışı ise yüzde 4,25 arttı. Böylece iç piyasada LPG satışlarında toplamda yüzde 3,88'lik artış gerçekleşti.

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 79,85 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 17,83 ile tüplü LPG, yüzde 2,32 ile de dökme LPG izledi.