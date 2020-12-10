ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi, Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi ve Hizmet Sektörü Özel İhtisas Komisyonu temsilcileriyle Hisarcıklıoğlu ve Baran'ın katılımıyla çevrim içi toplantı düzenlendi.
Yeme-içme sektörü temsilcileri, HES kodu sorgulaması yapılarak faaliyetlerine izin verilmesini önerdi.
Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs salgını süresince TOBB üyesi işletmeleri desteklemek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Kredi Garanti Fonu aracılığıyla üye işletmelere kefalet imkanı sağladık. 200 bin işletmeye kefil olduk ve TOBB'un kefaletiyle toplam 200 milyar lira kredi kullandılar." bilgisini verdi.
TOBB olarak üyelere her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 11 yılda 8 kez "Nefes Kredisi" imkanı sağladıklarına dikkati çekti.
Hisarcıklıoğlu, restoran ve lokantaların paket servis talebini İçişleri Bakanlığına ilettiklerini ve olumlu sonuç aldıklarını belirterek, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan çalışanlar için de destek aldık. İşletmelerin 'kira desteği' talebini dile getirdik. Vergi ve prim ödemelerinin ertelenme talebini de ilgili makamlara ilettik." ifadelerini kullandı.
'POZİTİF AYRIMCILIK' TALEBİ
Baran da tüm sektörlerin sorunlarını yakından takip ettiklerini ve ilgili makamlara ileterek çare bulmaya çalıştıklarını vurguladı. Baran, "Yapılandırmayla ertelenen ödemeler için ocak ayı itibarıyla ödeme süreleri başlıyor ancak durum gösteriyor ki bu ödemelere de başlamak mümkün olmayacak. Yapılandırma ödemelerinin de ileri tarihte başlatılması sektörleri rahatlatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Kredi Garanti Fonunun Avrupa Yatırım Fonu kaynaklı destek paketinden yararlanacak sektörler arasında hizmet sektörüne pozitif ayrımcılık talebini yineleyen Baran, yeme içme sektörünün HES kodu sorgulaması yapılarak faaliyetlerine izin verilmesi önerisini ilgili makamlara ileteceklerini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!