LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

3.78 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Limak toplamda 155 milyon 930 bin lot dağıtımı yapmayı hedefledi. 39,24 TL fiyattan halka arz edilen firmanın, konsorsiyum liderliğini Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. yürüttü. Bor Şeker halka arz sonuçlarına göre; 3 milyon 243 bin 525 yurtiçi bireysel yatırımcı başına yaklaşık 34 lot dağıtıldı.