Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı! Lila Kağıt kaç lot verdi, LILAK ne zaman işlem görecek?

LİLA KAĞIT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı. 4.48 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Lila Kağıt toplamda 120 milyon lot dağıtımı yaptı. Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin liderliğinde halka arz edilen firma 37,39 TL hisse fiyatından talep topladı. Lila Kağıt halka arz sonuçlarına göre; 3 milyon 494 bin 553 yurtiçi bireysel yatırımcı başına yaklaşık 25 lot dağıtıldı.