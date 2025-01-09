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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka LG, CES 2025'te “AI Ev Çözümlerı̇ni” mobilite alanına yayma vizyonunu sundu - Teknoloji Haberleri

        LG, CES 2025'te “AI Ev Çözümlerı̇ni” mobilite alanına yayma vizyonunu sundu

        Önde gelen teknoloji firmalarından LG, mekan deneyiminin tanımını genişletmek için yapay zeka odaklı en son yeniliklerinden yararlandığını açıkladı ve Las Vegas'ta yeni vizyonunu sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 16:02 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:02
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        2025'te "AI Ev Çözümlerı̇"
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        LG Electronics (LG), CES 2025'te LG AI Home'un rahatlığını ve konforunu mobilite alanlarına genişleten yenilikçi, yeni bir çözüm sergiliyor. Şirketin standında sergilenen “Mobilite için Yaşam Tarzı Çözümü” konsept aracı, LG Mobility Experience (MX) platformunu tanıtıyor. Bu mobilite alanı çözümünün, mobilite ve AI Home arasında kesintisiz bir bağlantı oluşturmak için LG'nin akıllı yaşam çözümlerinin eksiksiz bir paketini entegre ederek tamamen yeni yaşam tarzı deneyimleri sunduğu belirtiliyor.

        "DENEYİM ORTAK ALAN"

        LG'nin MX platformu, ev çözümlerinin tanımını genişleterek yeni bir tür çok yönlü, çok amaçlı alan yaratıyor. Modüler bir paket sistemi kullanan platform, araç kabinini uyarlanabilir bir ortama dönüştürmek için LG'nin yenilikçi cihaz donanımını ve yapay zeka teknolojilerini entegre ediyor. Bu alan, evin bir uzantısı, özel bir medya salonu veya yaratıcı bir stüdyo olarak işlev görebiliyor ve potansiyel müşteriler için bir dizi heyecan verici “Deneyim Olarak Alan” fırsatının kilidini açabiliyor.

        MX platformu, geleneksel ulaşım kavramlarından uzaklaşarak kişiselleştirilmiş bir yaşam tarzı alanı olarak araç fikrine doğru kayan otomobil endüstrisi trendleri ve müşteri tercihleriyle uyumlu. Platform, en yeni ürünlerin, yapay zeka çözümlerinin ve hizmetlerin üstün kullanıcı konforunu ve rahatlığını desteklemek için sinerji oluşturduğu özel bir yaşam tarzı deneyimi sunuyor.

        MX platformu çift kabinli bir tasarıma sahip; bir ön sürücü kabini ve bir arka kişiselleştirilebilir deneyim alanı bulunuyor. Kullanıcılar bu çok yönlü alanı, çok işlevli bölgelere ayırmak veya yaratıcı stüdyo, iş salonu veya dinlenme ve hobiler için ayrı bölgeler gibi eksiksiz bir hiper-kişiselleştirilmiş yaşam tarzı alanlarına dönüştürmek gibi çeşitli şekillerde yapılandırabiliyorlar. Modüler tasarım, arka kabinin çeşitli cihazlarla donatılmasını mümkün kılarak kullanıcıların özel ihtiyaçlarını ve tercihlerini karşılayan kombinasyonları seçmelerini sağlıyor. LG, MX platformunu bir abonelik hizmeti olarak sunarak daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirmeyi planlıyor.

        BAĞLANTILI HİBRİT YAŞAM

        LG'nin CES 2025'teki standını ziyaret edenler, MX platformunu “Mobilite için Yaşam Tarzı Çözümü” deneyim alanında keşfedebiliyorlar. Bu alanda, LG'nin son teknoloji cihazları ve Nesnelerin İnterneti cihazlarını içeren, son derece özelleştirilebilir alan çözümleri ve mobilite yaşam tarzı çözümleri sergileniyor. Mobilitenin ve bağlantılı hibrit yaşam alanlarının geleceğine dair ilgi çekici bir önizleme sunuluyor.

        “LG Beyaz Eşya Çözüm Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, “Bir Deneyim Olarak Alan” konseptine dayanan yenilikçi MX platformu, mobilite deneyimlerine yeni bir yön sunmak için LG'nin cihazlardaki ve AI Home teknolojisindeki gücünden yararlanıyor. Sıfır İşgücü Ev vizyonumuzu takip ederek, günlük yaşamın her alanında müşteri deneyimlerini birbirine bağlamaya ve genişletmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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