Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.370,71 %2,46
        DOLAR 40,2732 %0,07
        EURO 46,7791 %-0,27
        GRAM ALTIN 4.319,36 %-0,30
        FAİZ 41,29 %-0,22
        GÜMÜŞ GRAM 49,33 %0,50
        BITCOIN 119.812,00 %-0,13
        GBP/TRY 54,0176 %-0,06
        EUR/USD 1,1586 %-0,47
        BRENT 69,50 %1,43
        ÇEYREK ALTIN 7.062,15 %-0,30
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam LastikPark yapay zeka karakteri Derman’ı duyurdu - İş-Yaşam Haberleri

        LastikPark yapay zeka karakteri Derman’ı duyurdu

        Türkiye'nin önde gelen çok markalı lastik perakende zincir markalarından LastikPark, yapay zeka karakteri Derman'ı duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 18:21 Güncelleme: 17.07.2025 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        LastikPark yapay zeka karakteri Derman'ı duyurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyaca ünlü lastik markalarını tek çatı altında sunan LastikPark, yeni yapay zeka karakteri Derman'ı tanıttı. 2022 yılından bu yana "Derdi lastik olana, Derman LastikPark'ta" sloganıyla iletişimini sürdüren LastikPark, iletişim yolculuğunu yapay zeka karakteri Derman ile sürdürerek yeni bir döneme geçiş yaptı.

        Tatko Lastik Tüketici Lastikleri Pazarlama Direktörü Volkan Oflaz, "Bu sene 15. yılını kutladığımız LastikPark markamız ile ilk günden bu yana fark oluşturan ve yenilikçi adımlar atmaya odaklandık. Günümüz dünyasında pazarlamanın en temel ihtiyaçlarından biri yeniliğe açık, esnek ve teknolojiyle uyumlu bir yapıya sahip olmak. Biz de bu yaklaşım sayesinde sektörümüzde bir ilk olan yapay zeka karakterimizi iletişim stratejimize başarıyla entegre edebildik. Bugün geldiğimiz noktada, yapay zeka karakterimiz Derman ile yalnızca iletişim stratejimizi değil, tüketicilerle etkileşim biçimimizi de yeniden tanımlamış olduk. Derman, markamızın dijitalleşme yolculuğundaki en somut adımlardan biri olarak, takipçilerimizle daha dinamik bir bağ kurmamızı sağlıyor" dedi.

        "Doğru lastik seçimi, mevsime uygun kullanım önerileri ve güvenli sürüş tavsiyeleri gibi konularda rehberlik eden Derman, aynı zamanda eğitici ve yönlendirici bir rol üstleniyor" diyen Oflaz, "Örneğin, ‘Sıcak havalarda neden yaz lastiği tercih edilmeli?' ya da ‘Yazın kış lastiği kullanmak ne gibi riskler doğurur?' gibi sorulara kullanıcılar, Derman aracılığıyla kolayca ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.

        Oflaz, sözlerine şöyle devam etti: "Aralık ayında kış iletişimiyle başlayan yapay zeka destekli iletişim yolculuğumuz, bugün çok daha ileri bir noktada. Tek kare videoların ötesine geçerek; hareketli karakterler, etkileşimli senaryolar ve üretici video içerikleriyle iletişimimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu dönüşüm yalnızca içeriklerimizi değil, markamızın iletişime bakış açısını da yeniden şekillendiriyor. LastikPark olarak sınırları zorlayan ve teknolojiyle gelişen bir anlayışla, sadece bugünü değil yarını da düşünüyoruz. Bu yolculukta, akıllı ve etkili iletişimin bir parçası olan Derman, artık bizimle birlikte bu vizyonun doğal bir parçası haline geldi."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Habertürk Anasayfa