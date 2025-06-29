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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam LastikPark 15. yılını kutluyor - Alp Yalman’dan Tatko Lastik’e ziyaret - İş-Yaşam Haberleri

        LastikPark 15. yılını kutluyor

        Türk lastik sektörünün öncülerinden Tatko Lastik, Onursal Başkanı ve Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Alp Yalman'ı, LastikPark markasının 15. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Genel Merkezi'nde ağırladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 14:07 Güncelleme: 29.06.2025 - 14:08
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        Alp Yalman'dan Tatko Lastik'e ziyaret
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        2010 yılında çok markalı lastik perakendeciliği vizyonuyla kurulan LastikPark, sektörde önemli bir dönüşüm yaratarak 15. yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. “Derdi Lastik Olanın Dermanı LastikPark’ta” sloganıyla hareket eden marka, tüketici yarışmaları ve bayilerle düzenlenen “Saha ve Strateji Günleri” gibi etkinliklerle yıl boyunca kutlamalarını sürdürüyor.

        Ziyaret sırasında Alp Yalman, şirketin üst yönetimi ve çalışanlarıyla bir araya gelerek LastikPark’ın sektöre katkıları ve geldiği nokta hakkında bilgi aldı. 1990-1996 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü başkanlığı yapan ve Tatko’da 30 yılı aşkın süre Yönetim Kurulu üyesi olarak önemli başarılara imza atan Yalman, LastikPark’ın 15. yıl kutlama etkinliğine de katıldı.

        Tatko Lastik CEO’su Vedat Özçelik, “LastikPark ile 15 yılda büyük bir yolculuk geçirdik. Türkiye’nin en büyük çok markalı perakende lastik kanalı haline gelen LastikPark, marka çeşitliliğiyle örnek oluşturuyor. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve bayilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

        Bayi ağı, elektrikli araçlardan off-road lastiklere kadar uzanan ürün yelpazesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çeken LastikPark, yenilikçi yaklaşımıyla sektörde fark yaratmayı sürdürüyor. Marka, önümüzdeki dönemde de kullanıcı ihtiyaçlarını merkeze alan hizmet anlayışıyla sektöre yön vermeyi hedefliyor.

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